Spettacolo e gol | tra Reggiana e Catanzaro finisce 2-2

Reggio Emilia, 20 settembre 2025 – Reti d'autore, spettacolo e colpi su colpi: alla fine un punto a testa per Reggiana e Catanzaro. Apprensione per l'infortunio di Rozzio, ma per il resto Dionigi può dirsi soddisfatto. Da menzionare il classe 2006 Cissè del Catanzaro: doppietta e giocate di classe che probabilmente rivedremo (in prestito dal Verona come Tavsan e Lambourde). Nel primo tempo due occasioni in avvio per i granata: Rover tira venendo murato, poi Pigliacelli dice di no a Tavsan. In mezzo la più grande nota dolente della giornata, come anticipato: capitan Rozzio ha alzato bandiera bianca dopo essersi fatto male “da solo” al polpaccio sinistro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spettacolo e gol: tra Reggiana e Catanzaro finisce 2-2

In questa notizia si parla di: spettacolo - reggiana

Il Cesena aggancia il Palermo in vetta Pareggio Spettacolo tra Reggiana e Catanzaro Prima vittoria per la Juve Stabia #SerieBKT #DAZN - X Vai su X

Spettacolo al 34°Torneo Sacchero!!! Sporting Scandiano che chiude la sua avventura al 7°posto, dopo la vittoria per 1-3 contro il Carpi nella prima delle quattro finali pomeridiane. Si posizionano terze Piacenza e Reggiana, ma è la formazione bianco-rossa a Vai su Facebook

Coda entra nella storia, il gol di Dany Mota e non solo Streaming | IT; Programmazione Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi | News IT; Serie B - Il Parma vola in vetta in solitaria. Gol e spettacolo tra Como e Reggiana.

Spettacolo e gol: tra Reggiana e Catanzaro finisce 2-2 - Una bella partita che non ha annoiato nessuno: alla fine ne esce fuori un buon pari che è il terzo risultato utile consecutivo per la Reggiana; primo gol in maglia granata per Lambourde ... Riporta msn.com

Catanzaro: un altro pareggio, ma è una squadra che non muore mai. 2-2 in casa della Reggiana con un eurogol di Cissé - 2, al termine di una partita spettacolare e ricca di emozioni. Scrive strettoweb.com