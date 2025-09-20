Spese pazze per animali da compagnia

Sono entrata per caso in un negozio che vende mangimi e accessori per animali e sono rimasta stupita per la varietà, anche strampalata, di oggetti dedicati a cani e gatti. Ho visto di tutto, dai cappottini fosforescenti, ai giocattoli, ai guinzagli di ogni foggia, alle cucce da casa che sembrano disegnate da stilisti. Tralascio i prezzi che ho visto esposti. Mi viene da pensare che gli animali in certi casi sono più coccolati degli umani. Giorgia Galletti Risponde Beppe Boni L’offerta di accessori per animali è stratosferica perchè è aumentata la domanda. Sono sempre di più gli animali da affezione che popolano le case degli italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it