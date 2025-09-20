Sparò all’amico per sbaglio patteggia un anno

Il 13 ottobre dello scorso anno, un colpo di fucile esploso accidentalmente aveva raggiunto all’addome un diciannovenne, nei boschi di Capiago Intimiano, ferendolo gravemente. In piena notte, mentre due amici provavano l’arma sottratta al padre di uno di loro. Un episodio per il quale ha ora patteggiato un anno e 4 mesi di reclusione Alessandro Sofia, 19 anni, che aveva materialmente fatto partire il colpo, accusato di lesioni colpose gravissime al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri e dal sostituto procuratore di Como Giulia Ometto. Allo stesso tempo il padre, Vincenzo Sofia, 64 anni, ex presidente provinciale di Alleanza Nazionale, estinguerà con un’oblazione l’accusa di omessa custodia dell’arma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

