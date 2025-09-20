Spari in strada a Sant’Anastasia | uomo ferito gravemente

Primacampania.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANTANASTASIA (NAPOLI) 20 SETTEMBRE 2025 – Un uomo di circa cinquant’anni è stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco in strada a Sant’Anastasia, nel Napoletano. L’uomo è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e risalire ai responsabili. L'articolo proviene da PRIMACAMPANIA. 🔗 Leggi su Primacampania.it

spari in strada a sant8217anastasia uomo ferito gravemente

© Primacampania.it - Spari in strada a Sant’Anastasia: uomo ferito gravemente

In questa notizia si parla di: spari - strada

Scoppia violenta lite per la fila al bagno: spari in strada e giovane pestato dal branco

Spari in strada contro un gallo, paura fra le case accanto al parco Amendola

Spari in strada a Cinecittà, uomo ferito a colpi di pistola e caricato in auto

spari strada sant8217anastasia uomoSpari in strada a Sant’Anastasia, 50enne ferito gravemente - L’uomo, ferito in strada a Sant’Anastasia, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli. Lo riporta 2anews.it

spari strada sant8217anastasia uomoSpari a Sant'Anastasia, 50enne colpito in strada: trasportato in ospedale, è in gravi condizioni - Sarebbe stato colpito da alcuni proiettili in strada, verosimilmente nel comune ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Spari Strada Sant8217anastasia Uomo