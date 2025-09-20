SANT’ANASTASIA (NAPOLI) 20 SETTEMBRE 2025 – Un uomo di circa cinquant’anni è stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco in strada a Sant’Anastasia, nel Napoletano. L’uomo è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e risalire ai responsabili. L'articolo proviene da PRIMACAMPANIA. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Spari in strada a Sant’Anastasia: uomo ferito gravemente