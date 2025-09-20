Spari in strada a Sant’Anastasia | uomo ferito gravemente
SANT’ANASTASIA (NAPOLI) 20 SETTEMBRE 2025 – Un uomo di circa cinquant’anni è stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco in strada a Sant’Anastasia, nel Napoletano. L’uomo è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e risalire ai responsabili. L'articolo proviene da PRIMACAMPANIA. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: spari - strada
Scoppia violenta lite per la fila al bagno: spari in strada e giovane pestato dal branco
Spari in strada contro un gallo, paura fra le case accanto al parco Amendola
Spari in strada a Cinecittà, uomo ferito a colpi di pistola e caricato in auto
#Spari in strada a #Pescara, arrestato 20enne #abruzzo #cronaca - X Vai su X
L’episodio non è isolato: nei giorni scorsi, anche carabinieri e polizia avevano ricevuto chiamate su presunti spari, decessi o liti in strada, tutte risultate false Vai su Facebook
Spari in strada a Sant’Anastasia, 50enne ferito gravemente - L’uomo, ferito in strada a Sant’Anastasia, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli. Lo riporta 2anews.it
Spari a Sant'Anastasia, 50enne colpito in strada: trasportato in ospedale, è in gravi condizioni - Sarebbe stato colpito da alcuni proiettili in strada, verosimilmente nel comune ... Riporta ilmattino.it