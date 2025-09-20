Spari in strada a Sant’Anastasia grave un uomo di 50 anni

Momenti di paura a SantAnastasia, dove un uomo di 50 anni sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco in strada. L’episodio si è verificato poco fa e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Spari in strada a Sant'Anastasia, 50enne ferito gravemente - L'uomo, ferito in strada a Sant'Anastasia, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Villa Betania di Napoli.

Spari a Sant'Anastasia, 50enne colpito in strada: trasportato in ospedale, è in gravi condizioni - Sarebbe stato colpito da alcuni proiettili in strada, verosimilmente nel comune

