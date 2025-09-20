Spari in strada a Sant’Anastasia 50enne ferito gravemente
L’uomo, ferito in strada a Sant’Anastasia, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica. Momenti di paura questa mattina a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, dove un uomo di circa 50 anni è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in strada. Ancora . 🔗 Leggi su 2anews.it
