Spari in strada a Sant’Anastasia 50enne ferito gravemente

L’uomo, ferito in strada a SantAnastasia, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica. Momenti di paura questa mattina a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, dove un uomo di circa 50 anni è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in strada. Ancora . 🔗 Leggi su 2anews.it

