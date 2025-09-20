Spari in strada a Napoli pregiudicato ferito all' addome

Agi.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un uomo di 50 anni circa è stato portato all'ospedale villa Betania di Napoli. La vittima è stata stato colpito da alcuni proiettili in strada, verosimilmente nel comune di Sant'Anastasia, ed è in gravi condizioni. Ancora non chiara la dinamica dell'accaduto. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire i fatti. Damiano Romano, 50 anni, pregiudicato, è stato ferito intorno alle 9.45 di questa mattina con un unico colpo di arma da fuoco che lo ha raggiunto all'addome. Era a piedi, in via Pomigliano a Sant'Anastasia, all'altezza di Romano Auto, esercizio commerciale solo omonimo. 🔗 Leggi su Agi.it

spari in strada a napoli pregiudicato ferito all addome

© Agi.it - Spari in strada a Napoli, pregiudicato ferito all'addome

