Sparatoria in strada | 50enne in gravi condizioni
Questa mattina un 50enne è stato portato all’ospedale Villa Betania di Napoli. L'uomo, secondo quanto riferiscono i carabinieri, sarebbe stato colpito da alcuni proiettili in strada, verosimilmente nel comune di Sant’Anastasia.Indagini in corso dei militari. Il ferito risulta in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
