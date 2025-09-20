Seppur provvisoriamente, vincendo a Budrio contro il Medicina Fossatone la Spal balzerebbe in vetta alla classifica agganciando il Cava Ronco – ancora a punteggio pieno – a quota 9. Certo, domani le squadre che la precedono avranno la possibilità di ristabilire le distanze, ma trascorrere una notte al comando della graduatoria sarebbe comunque tanto importante quanto di buon auspicio per il prosieguo del campionato. Peraltro, nelle zone nobili della classifica questo turno propone due partite non banali: Castenaso-Cava Ronco e Young Santarcangelo-Mezzolara, quindi è evidente che fare bottino pieno allo stadio Zucchini assumerebbe un significato particolare oltre a mettere pressione alle squadre che sotto sotto meditano di contendere a Iglio e compagni la promozione diretta in serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, assalto alla vetta in casa del Medicina