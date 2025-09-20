Spaccio di cocaina in via Isidoro La Lumia scatta un arresto
Un arresto per spaccio di cocaina dopo i controlli delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale della questura. In manette è finito un uomo di 37 anni.L'indagato è stato bloccato dopo che gli agenti lo hanno notato su una motocicletta mentre procedeva in maniera molto incerta, guardandosi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: spaccio - cocaina
Piazza Garibaldi, continua lo spaccio: 32enne sorpreso con 5 dosi di cocaina
Spaccio di cocaina a Taranto con attorno i bambini che giocano a pallone
Spaccio di cocaina nella Piana, altri sette indagati
Spaccio a Cesenatico: ancora un “cavallo” della cocaina finito in manette - X Vai su X
CONTRASTO SPACCIO DI DROGA IN VAL D’AGRI, OPERAZIONE CARABINIERI: SEQUESTRATA COCAINA, MATERIALE PER OCCULTAMENTO STUPEFACENTE E DENARO, 4 ARRESTI Vai su Facebook
Spaccio di cocaina in via Isidoro La Lumia, scatta un arresto; Quattro giovani arrestati a Gossolengo per spaccio di droga nel garage di casa; A 69 anni spaccia cocaina: pensionato piacentino arrestato dai carabinieri.
Spaccia cocaina in auto davanti ai poliziotti in borghese: arrestato - I poliziotti del Commissariato Lorenteggio lo hanno sorpreso mentre spacciava ... milanotoday.it scrive
Via vai continuo da un appartamento: trasformato in una base per lo spaccio. In casa nascosti 3 kg di cocaina - Brescia, 22 agosto 2025 – Beccato con tre chili di cocaina e due etti di hascisc nascosti in casa: un uomo arrestato a Brescia. Lo riporta ilgiorno.it