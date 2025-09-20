Bologna, 20 settembre 2025 – Un altro spacciatore di crack fermato in Bolognina. Il lavoro della polizia nel quartiere a rischio della città continua senza sosta con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del degrado e dello spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso servizi di polizia giudiziaria e pattugliamento del territorio. Giovedì 18 settembre, alle 16, ai poliziotti del Commissariato Bolognina Pontevecchio non è sfuggito il comportamento sospetto dell’uomo nigeriano che, in via Zampieri, all’angolo con via di Vincenzo, è stato visto intrattenersi con tre soggetti italiani per poi allontanarsi molto velocemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccia crack in Bolognina, preso per la seconda volta con 40 dosi addosso