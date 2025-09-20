Spaccia crack in Bolognina preso per la seconda volta con 40 dosi addosso

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 20 settembre 2025 – Un altro spacciatore di crack fermato in Bolognina. Il lavoro della polizia nel quartiere a rischio della città continua senza sosta con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del degrado e dello spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso servizi di polizia giudiziaria e pattugliamento del territorio. Giovedì 18 settembre, alle 16, ai poliziotti del Commissariato Bolognina Pontevecchio non è sfuggito il comportamento sospetto dell’uomo nigeriano che, in via Zampieri, all’angolo con via di Vincenzo, è stato visto intrattenersi con tre soggetti italiani per poi allontanarsi molto velocemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

spaccia crack in bolognina preso per la seconda volta con 40 dosi addosso

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccia crack in Bolognina, preso per la seconda volta con 40 dosi addosso

In questa notizia si parla di: spaccia - crack

Spaccia crack, hashish ed eroina al Giardino Fava di Bologna: arrestato 28enne

Spaccia crack in Bolognina, preso per la seconda volta con 40 dosi addosso; Arresto per spaccio in Bolognina: fermato pusher con cocaina e contanti; Il Comune di Bologna distribuisce pipe per il crack a Bologna, Valditara: Droga e degrado non si combattono così.

spaccia crack bolognina presoBolognina, Lepore porta in Procura il dossier sullo spaccio: «Il crack è solo la punta dell'iceberg» - Bologna, il sindaco in Procura con l'assessora alla Sicurezza Madrid: «Contiamo che ci siano elementi utili per le indagini» ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Spaccia la droga in riva al mare: giovane pusher preso dopo la fuga - FERMO Operazione nel weekend scorso dei carabinieri di Fermo, che hanno predisposto un intervento capillare con l’impiego di unità specializzate provenienti da diversi reparti (Nas di Ancona, ... Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccia Crack Bolognina Preso