Spaccata notturna nella tabaccheria 35enne in manette | trovato in casa con contanti e gratta e vinci

Riminitoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato il presunto autore del furto con spaccata avvenuto in una tabaccheria del centro di Rimini nella notte tra giovedì e venerdì. L’indagine della Squadra Mobile è partita dopo la “spaccata” della vetrata di una tabaccheria in via Saffi a Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spaccata - notturna

Spaccata notturna e rissa per strada, intervengono le forze dell'ordine

Spaccata notturna all'Eni Station: molti danni per rubare sigarette e gratta e vinci

Legnano, spaccata notturna alla farmacia Santa Teresa nel quartiere Legnanello: danni ingenti

Spaccata notturna nella tabaccheria, 35enne in manette: trovato in casa con contanti e gratta e vinci; Doppia spaccata nel quartiere: prese di mira due tabaccherie. Ladri sfondano il muro e fuggono con il bottino; Pico per sempre nel cuore dei riccionesi, la proposta: 'Intitoliamo a lui la piazzetta che amava tanto'.

Cerca Video su questo argomento: Spaccata Notturna Tabaccheria 35enne