Spaccata notturna nella tabaccheria 35enne in manette | trovato in casa con contanti e gratta e vinci

È stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato il presunto autore del furto con spaccata avvenuto in una tabaccheria del centro di Rimini nella notte tra giovedì e venerdì. L’indagine della Squadra Mobile è partita dopo la “spaccata” della vetrata di una tabaccheria in via Saffi a Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: spaccata - notturna

Spaccata notturna e rissa per strada, intervengono le forze dell'ordine

Spaccata notturna all'Eni Station: molti danni per rubare sigarette e gratta e vinci

Legnano, spaccata notturna alla farmacia Santa Teresa nel quartiere Legnanello: danni ingenti

Ennesima “spaccata” notturna a Fasano L'allarme ha sventato il colpo: i ladri fuggono a mani vuote https://www.osservatoriooggi.it/notizie/cronaca/ennesima-spaccata-notturna-a-fasano/ Vai su Facebook

Spaccata notturna al supermercato: banditi in fuga con la cassaforte https://ift.tt/beyvtGa https://ift.tt/uNBEhZp - X Vai su X

Spaccata notturna nella tabaccheria, 35enne in manette: trovato in casa con contanti e gratta e vinci; Doppia spaccata nel quartiere: prese di mira due tabaccherie. Ladri sfondano il muro e fuggono con il bottino; Pico per sempre nel cuore dei riccionesi, la proposta: 'Intitoliamo a lui la piazzetta che amava tanto'.