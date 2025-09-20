Spaccata a Rovolon | Eurospar preso di mira dai ladri

Spaccata notturna al supermercato Eurospar di Rovolon, in via del Commercio. Secondo una prima ricostruzione, tra mezzanotte e mezza e l’una un gruppo di quattro o cinque persone avrebbe forzato l’ingresso sul retro, riuscendo a introdursi all’interno. I malviventi avrebbero portato via sigarette. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

