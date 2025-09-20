Sp2, ancora polemiche sul senso alternato. In attesa dei paramassi.

Continuano le proteste per il protrarsi del senso unico alternato e della presenza del semaforo sulla Sp2, dove da marzo la Provincia sta eseguendo dei lavori di messa in sicurezza del versante a monte della strada, in prossimità del ponte all’intersezione fra Bisenzio e Carigiola. La segnalazione arriva stavolta dal consigliere comunale e provinciale Lorenzo Santi, che ha raccolto le proteste degli automobilisti che ogni giorno per andare a lavoro, a Prato, devono mettere in programma l’attesa al semaforo, che sarebbe poca cosa se non fosse che va a sommarsi agli insidiosi rallentamenti quotidiani della Sr325. 🔗 Leggi su Lanazione.it

