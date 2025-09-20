Sotto le nuvole e la Napoli fuori dagli schemi di Gianfranco Rosi
Una Napoli lontana dai luoghi comuni è al centro del racconto di Gianfranco Rosi in Sotto le nuvole, il film presentato e premiato a Venezia, ora in sala. Anche quest'anno Gianfranco Rosi è andato via dalla Mostra di Venezia con un riconoscimento, il Gran Premio della Giuria per il suo Sotto le nuvole, che ora è in sala per poter essere fruito anche dal pubblico. Come per Sacro GRA, anche il nuovo lavoro è un documentario sui generis, che questa volta concentra l'attenzione sulla città di Napoli per raccontarne alcuni risvolti specifici che spaziano tra storia e attualità, tra gli scavi e il Museo, ma anche il terremoto che è tornato a tormentare l'area dei Campi Flegrei negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Girato tra il mare, il cielo e il Vesuvio, ‘Sotto le nuvole’ è il nuovo documentario di Gianfranco Rosi, presentato in Concorso a #Venezia82 e ora al cinema. Un viaggio in bianco e nero nella Napoli meno conosciuta, popolata da abitanti, devoti, turisti, archeologi Vai su Facebook
Gianfranco Rosi: “Racconto una Napoli fuori dalle convenzioni” - Stasera alle 21 nel cinema Modernissimo il regista presenta “Sotto le nuvole”, il suo nuovo film premiato a Venezia ... Da napoli.repubblica.it
Con Sotto le nuvole Gianfranco Rosi è riuscito nel miracolo di raccontare una Napoli inedita - Gianfranco Rosi è tornato al cinema con Sotto le nuvole, che ha vinto il Premio Speciale della Giuria all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Riporta rivistastudio.com