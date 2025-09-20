sotto le nuvole e la napoli fuori dagli schemi di gianfranco rosi

Una Napoli lontana dai luoghi comuni è al centro del racconto di Gianfranco Rosi in Sotto le nuvole, il film presentato e premiato a Venezia, ora in sala. Anche quest'anno Gianfranco Rosi è andato via dalla Mostra di Venezia con un riconoscimento, il Gran Premio della Giuria per il suo Sotto le nuvole, che ora è in sala per poter essere fruito anche dal pubblico. Come per Sacro GRA, anche il nuovo lavoro è un documentario sui generis, che questa volta concentra l'attenzione sulla città di Napoli per raccontarne alcuni risvolti specifici che spaziano tra storia e attualità, tra gli scavi e il Museo, ma anche il terremoto che è tornato a tormentare l'area dei Campi Flegrei negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

