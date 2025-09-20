Sotto la tela del cielo un veliero solitario si svela alla prima luce del giorno

OTRANTO – Non capita spesso di ricevere foto in bianco e nero, ma ogni volta che accade non sono mai banali. Quella di oggi è di Simone Cuna, scattata dal litorale otrantino. L'autore ha accompagnato la sua foto con questa didascalia: "Sotto la tela del cielo, un veliero solitario si svela alla.

