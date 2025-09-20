Roma, 20 set. (askanews) - E' la luce al centro della mostra ospitata alla Rhinoceros gallery di Roma fino al prossimo 18 novembre. Nello spazio dedicato alle arti contemporanee diretto da Alessia Caruso Fendi, che si trova al pian terreno del palazzo fondato da Alda Fendi e progettato da Jean Nouvel, ha inaugurato infatti "Sotto la luce". Si tratta del primo capitolo di una trilogia di mostre in collaborazione con la galleria francese Bigaignon, e che porta alla Rhinoceros per la prima volta anche delle opere fotografiche. Alessia Caruso Fendi ha spiegato: "La mostra di oggi è frutto della nuova collaborazione di Rhinoceros gallery con una galleria di Parigi che, come nella nostra abitudine, non ha mai lavorato prima in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Sotto la luce" alla Rhinoceros gallery diretta da Alessia Caruso Fendi