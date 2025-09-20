Sostegno | assunzioni e continuità didattica

Il Ministero dell’Istruzione ha delineato un piano strategico per ridurre il precariato sui posti di sostegno, focalizzato su tre azioni fondamentali – assunzioni, continuità didattica, percorsi di specializzazione – che mirano a stabilizzare il corpo docente, garantire stabilità per alunni e famiglie, e innalzare la qualità della formazione degli insegnanti, nel rispetto delle norme vigenti . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

