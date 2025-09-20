Sostegno | assunzioni e continuità didattica

Scuolalink.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione ha delineato un piano strategico per ridurre il precariato sui posti di sostegno, focalizzato su tre azioni fondamentali – assunzioni, continuità didattica, percorsi di specializzazione – che mirano a stabilizzare il corpo docente, garantire stabilità per alunni e famiglie, e innalzare la qualità della formazione degli insegnanti, nel rispetto delle norme vigenti . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sostegno - assunzioni

Scuola, 72 mila assunzioni sul sostegno: domanda Indire entro l’8 luglio 2025

Assunzioni GPS sostegno 25/26 e supplenze: docenti di ruolo possono parteciparvi con art. 47

Assunzioni GPS sostegno 2025/26: docenti di ruolo ammessi con art. 47, ecco come funziona

Docenti precari sostegno: assunzioni, continuità didattica, percorsi di specializzazione. Il piano del Ministero - Il nodo del precariato sui posti di sostegno è sotto gli occhi di tutti: coinvolge le famiglie, le scuole, i docenti. Da orizzontescuola.it

Valditara: “Docenti di sostegno specializzati con Indire e continuità didattica su richiesta delle famiglie. Il 41% ha confermato l’insegnante” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato durante la trasmissione Coffee Break su La7 le principali novità per l'anno scolastico in corso, concentrandosi anche sulla ... Riporta orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Sostegno Assunzioni Continuit224 Didattica