Sos sfruttamento | Ora coinvolgere i committenti

"Il tavolo indetto per la prossima settimana può essere un’occasione storica per i committenti de L’Alba di invertire una tendenza estremamente negativa. Se non verrà sfruttata e non riceveremo delle risposte adeguate, ci muoveremo e questa volta porteremo i presidi davanti alle sedi e ai negozi dei brand". Non è una provocazione quella lanciata da Luca Toscano, colonna del sindacato dei Sudd Cobas, ma una vera e propria promessa. Se nel corso della prossima settimana i committenti de L’Alba non faranno un passo in avanti, allora "proveremo a scalare la gerarchia della filiera. L’azienda in sé è solo uno degli ultimi strati di un sistema che vede, ai livelli superiori, realtà come Lanificio Roma e Tessilform (produttrice del marchio Patrizia Pepe, nda). 🔗 Leggi su Lanazione.it

