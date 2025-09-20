Sos sfruttamento | Ora coinvolgere i committenti
"Il tavolo indetto per la prossima settimana può essere un’occasione storica per i committenti de L’Alba di invertire una tendenza estremamente negativa. Se non verrà sfruttata e non riceveremo delle risposte adeguate, ci muoveremo e questa volta porteremo i presidi davanti alle sedi e ai negozi dei brand". Non è una provocazione quella lanciata da Luca Toscano, colonna del sindacato dei Sudd Cobas, ma una vera e propria promessa. Se nel corso della prossima settimana i committenti de L’Alba non faranno un passo in avanti, allora "proveremo a scalare la gerarchia della filiera. L’azienda in sé è solo uno degli ultimi strati di un sistema che vede, ai livelli superiori, realtà come Lanificio Roma e Tessilform (produttrice del marchio Patrizia Pepe, nda). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sfruttamento - coinvolgere
"Si svolgerà a Ravenna dall’11 al 13 marzo presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense la Spring School 2025 – "Sfruttamento del lavoro e caporalato: prevenzione, supporto alle vittime e risposta penale". Si tratta di un’iniziativa gratuita che si svolgerà Vai su Facebook
Sos sfruttamento: Ora coinvolgere i committenti.
Sos sfruttamento: "Ora coinvolgere i committenti" - "Il tavolo indetto per la prossima settimana può essere un’occasione storica per i committenti de L’Alba di invertire una tendenza estremamente negativa. Si legge su lanazione.it