Sophia Loren l’Eterna Leggenda
Oggi, mentre celebriamo i 91 anni di Sophia Loren, non stiamo semplicemente onorando un'attrice. Stiamo rendendo omaggio a un fenomeno culturale che ha ridefinito cosa significhi essere una donna di successo nel XX secolo L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Jeff Bezos e Lauren Sanchez, le pagelle del matrimonio: la sposa omaggia Sophia Loren (10), Kylie Jenner distrae (6), Leo Di Caprio si nasconde (6,5), Tom Brady tinto (4)
Lauren Sanchez sposa, l’abito che omaggia Sophia Loren e Grace Kelly: “Una poesia”
Matrimonio Bezos-Sánchez, la sposa si ispira a Sophia Loren e incanta tutti in Dolce & Gabbana
Sapevi che… l'attrice italiana Sophia Loren ha influenzato l'arte e la moda sudafricane? ? Sophia Loren, icona del cinema degli anni '50 e '60 ha istituito un canone di bellezza che ha lasciato il segno anche in Sudafrica, soprattutto nei campi dell'arte e de
Un quiz per veri fan del cinema! Sophia Loren, una delle più grandi attrici italiane. In carriera ha vinto anche la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile a Venezia: grazie a quale film?
Sophia Loren compie oggi 90 anni: l'infanzia povera, il padre assente, il marito produttore e un film in arrivo con il figlio Edoardo Ponti - Sophia Loren, nata Sofia Scicolone, compie oggi 90 anni lasciandosi alle spalle una carriera leggendaria benedetta da due Oscar (il primo vinto nel 1962 per La Ciociara, il secondo ricevuto nel 1991 ...
Sophia Loren compie 90 anni: il mito intramontabile della stella più grande. Giannini: «Una professionista» - Sophia Loren, nata Sofia Scicolone, compie oggi 90 anni lasciandosi alle spalle una carriera leggendaria benedetta da due Oscar (il primo vinto nel 1962 per La Ciociara, il secondo ricevuto nel 1991 ... Scrive ilmessaggero.it