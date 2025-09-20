Il 20 settembre 2025, Sophia Loren compie 91 anni. Una cifra importante per colei che è, senza dubbio, la più grande diva italiana di tutti i tempi. Attrice, icona di stile, simbolo della bellezza mediterranea, donna di forza straordinaria, Sophia Loren ha attraversato oltre sette decenni di cinema mondiale con il suo talento, il suo fascino e la sua umanità. Dalla povertà a Pozzuoli fino agli Oscar di Hollywood, la sua è una storia che sembra scritta per il grande schermo, ed è invece reale, intensa, drammatica, gloriosa. Com'è oggi Sophia Loren. Sophia Loren è oggi una signora elegante e riservata, che ha scelto da tempo di vivere lontano dalle luci della ribalta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sophia Loren compie 91 anni: una vita da leggenda tra cinema, amori e segreti