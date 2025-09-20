‘Sono troppi gli accessi nella Ztl’ il comitato sconcertato dai numeri chiede più cartelli e più controlli

Lucca, 20 settembre 2025 – “ Da quando questa Amministrazione è alla guida della città, stiamo assistendo a un progressivo e preoccupante degrado del centro storico, che ha ormai perso molte delle caratteristiche di decoro e garbo che lo rendevano famoso e apprezzato”. Lo afferma il Comitato Vivere il Centro Storico che ha inviato una copia della sua nota a tutti i consiglieri comunali, agli assessori e al sindaco Pardini. Secondo il Comitato, che prende spunto dai dati sui permessi alla ztl resi noti nei giorni scorsi dal nostro giornale, la visione portata avanti da Palazzo Orsetti sembra ispirarsi più al “Paese dei Balocchi” che a una città d’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

