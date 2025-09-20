Sono Gigi D’Alessio! La scena folle davanti alle telecamere | cosa voleva fare davvero Beccato!

Maschere raffiguranti il volto di Gigi D’Alessio usate per eludere le telecamere di sorveglianza: è l’incredibile stratagemma adottato da Andrea Izzo, pugile professionista di 26 anni di Castellammare di Stabia, finito in manette dopo un inseguimento notturno. L’inseguimento nel cuore della notte. Era notte fonda quando una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile ha incrociato un’auto sospetta in via Motta Casa dei Viri. Alla guida c’era Izzo, con indosso un passamontagna. Alla vista dei militari è scattato l’inseguimento: il mezzo, risultato rubato e con la targa alterata, ha proseguito la corsa fino a via Cupa Varano, dove il 26enne ha tentato la fuga a piedi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

