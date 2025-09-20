Sono Gigi D’Alessio! La scena folle davanti alle telecamere | cosa voleva fare davvero Beccato!

Thesocialpost.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maschere raffiguranti il volto di  Gigi D’Alessio  usate per eludere le telecamere di sorveglianza: è l’incredibile stratagemma adottato da  Andrea Izzo, pugile professionista di 26 anni di Castellammare di Stabia, finito in manette dopo un inseguimento notturno. L’inseguimento nel cuore della notte. Era notte fonda quando una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile ha incrociato un’auto sospetta in via Motta Casa dei Viri. Alla guida c’era Izzo, con indosso un passamontagna. Alla vista dei militari è scattato l’inseguimento: il mezzo, risultato rubato e con la targa alterata, ha proseguito la corsa fino a via Cupa Varano, dove il 26enne ha tentato la fuga a piedi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sono gigi d8217alessio la scena folle davanti alle telecamere cosa voleva fare davvero beccato

© Thesocialpost.it - “Sono Gigi D’Alessio!”. La scena folle davanti alle telecamere: cosa voleva fare davvero. Beccato!

In questa notizia si parla di: sono - gigi

“Dopo Gigi D’Alessio gli anni più brutti della mia vita, sono arrivata a pesare 55 chili. Poi è arrivato Giacomo”: così Anna Tatangelo

“Perché me ne sono andato”. Gigi D’Alessio, la verità sull’addio a The Voice

Gigi D’Alessio e Giorgia, botta e risposta irresistibile: ecco cosa si sono detti

Furti d’auto con la maschera di Gigi D’Alessio | arrestato un pugile stabiese.

Cerca Video su questo argomento: Sono Gigi D8217alessio Scena