Sono 14 gli indagati per il rogo di Lido Silvana

Quotidianodipuglia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono quattordici gli indagati per l?incendio divampato a Lido Silvana, a marina di Pulsano, in provicia di Taranto, nel luglio dello scorso anno, che provocò gravissimi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

sono 14 gli indagati per il rogo di lido silvana

© Quotidianodipuglia.it - Sono 14 gli indagati per il rogo di Lido Silvana

In questa notizia si parla di: sono - indagati

Killer delle escort Vasile Frumuzache aggredito in carcere a Prato, tre agenti indagati: di cosa sono accusati

Killer delle escort aggredito con olio bollente in carcere: ora ci sono tre agenti penitenziari indagati

Evasioni frequenti dal carcere di Prato, 4 indagati: due sono della polizia penitenziaria

Pulsano, 14 indagati per il rogo: c’è anche un Vigile del fuoco; Sono 14 gli indagati per il rogo di Lido Silvana; Il rogo doloso al centro di stoccaggio dei rifiuti e il giro di crimine scoperto per caso: 16 indagati.

Sono 14 gli indagati per il rogo di Lido Silvana - Sono quattordici gli indagati per l’incendio divampato a Lido Silvana, a marina di Pulsano, in provicia di Taranto, nel luglio dello scorso anno, che provocò ... Secondo quotidianodipuglia.it

sono 14 indagati rogoPulsano, 14 indagati per il rogo: c’è anche un Vigile del fuoco - Non solo il presunto piromane, ma anche funzionari del Comune di Pulsano, proprietari di terreni e un Vigile del fuoco. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sono 14 Indagati Rogo