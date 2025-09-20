Gli ultimi sondaggi politici mostrano come la fiducia degli italiani in Fratelli d’Italia sia ancora alta: rispetto alla fine di luglio, il partito della premier Giorgia Meloni incassa il +0,6% andando al 29,8%. Sostanziale stabilità per il Partito Democratico guidato da Elly Schlein, che con il +0,1% si posiziona al 21,8%. Grosso passo indietro per il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte: il -0,5% nelle preferenze lo porta al 13%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Di seguito la Supermedia Youtrend per Agi, pubblicata il 19 settembre, che mostra la media degli ultimi 15 giorni e il confronto con il 31 luglio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici: Meloni guadagna, Schlein tiene, Conte arretra