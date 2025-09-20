Sommer Inter l’Ajax ha già ribaltato tutto | la nuova prospettiva per il futuro

Internews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Il primo turno di  Champions League ha regalato sorprese e contraddizioni, ma un punto fermo è emerso con chiarezza: la vittoria dell’ Inter porta la firma di Yann Sommer. Come sottolinea Il Giornale, i nerazzurri sono stati l’unico club italiano capace di vincere nella tornata inaugurale, grazie soprattutto alla prestazione del portiere svizzero, protagonista assoluto ad Amsterdam contro l’Ajax. Alla vigilia si respirava tensione. Le due sconfitte consecutive in campionato avevano alimentato dubbi, tanto che qualcuno ipotizzava già scenari di crisi e “lettere di esonero per Sommer e Chivu”. 🔗 Leggi su Internews24.com

sommer inter l8217ajax ha gi224 ribaltato tutto la nuova prospettiva per il futuro

© Internews24.com - Sommer Inter, l’Ajax ha già ribaltato tutto: la nuova prospettiva per il futuro

In questa notizia si parla di: sommer - inter

Sommer ai saluti? Romano: “L’Inter apre alla cessione, tocca a lui scegliere”

Calciomercato Inter LIVE: Sommer trova un nuovo sostituto? Ecco l’ultima idea dei nerazzurri

DIRETTA Mondiale per Club, Inter-Fluminense 0-1: Sommer non esce e Cano punisce: dormita difensiva LIVE

Sommer Inter l’Ajax non basta | può rimanere fuori contro il Sassuolo il motivo; Sommer e Thuram decisivi con l’Ajax dopo le critiche contro la Juve | perché la prima dell’Inter in Champions vale molto di più dei tre punti; Martinez Inter c’è il sorpasso su Sommer | in arrivo l’occasione contro l’Ajax.

sommer inter l8217ajax haLe 5 verità di Ajax-Inter 0-2: Thuram in stato di grazia, il titolare è Sommer, Pio Esposito sarà prezioso come sostituto di Lautaro e non solo - Thuram rifila un calcio doppio alle polemiche, Sommer si riscatta, bravo Esposito. Segnala eurosport.it

Sommer e Thuram decisivi con l’Ajax dopo le critiche contro la Juve: perché la prima dell’Inter in Champions vale molto di più dei tre punti - Successo prezioso per i nerazzurri ad Amsterdam: il portiere e l'attaccante, criticati dopo il ko con la Juve, protagonisti ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sommer Inter L8217ajax Ha