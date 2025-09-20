Solo un pari per la Juve a Verona | ai bianconeri non basta Conceiçao
La Juventus frena al Bentegodi contro il Verona: finisce 1-1 nella sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Sono i bianconeri a sbloccare il match al 19' grazie ad un assolo di Francisco Conçeicao. A fine primo tempo un Verona gagliardo trova il pareggio con Gift Orban su rigore, concesso per fallo di mano di Joao Mario. La squadra di Tudor paga la stanchezza del doppio impegno Inter-Borussia Dortmund. Ha più da recriminare il Verona, a cui viene annullata una rete di Sardar per fuorigioco. I bianconeri si portano a 10 punti e manca la quarta vittoria consecutiva. Ne può approfittare il Napoli per la mini-fuga, impegnato lunedì al Maradona contro il Pisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Serie A, Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie - Verona-Juventus, la cronaca testuale; Orban risponde a Conceiçao: Verona-Juve finisce 1-1; Serie A | I precedenti di Hellas Verona-Juventus.
Juventus ripresa su rigore a Verona: non basta Conceicao, bianconeri primi in attesa del Napoli - 1: i bianconeri, passati in vantaggio con Conceicao, sono stati raggiunti su calcio di rigore messo ... Secondo fanpage.it
Juve, passo indietro: a Verona non basta Conceiçao, Orban rallenta Tudor. E il Napoli può scappare - I bianconeri passano al 19' con Conceiçao, ma vengono raggiunti dal dischetto a fine primo tempo a causa di un fallo di mano di Joao Mario. Da gazzetta.it