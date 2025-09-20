Solo un pari per la Juve a Verona | ai bianconeri non basta Conceiçao

Ilgiornale.it | 20 set 2025

La Juventus frena al Bentegodi contro il Verona: finisce 1-1 nella sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Sono i bianconeri a sbloccare il match al 19' grazie ad un assolo di Francisco Conçeicao. A fine primo tempo un Verona gagliardo trova il pareggio con Gift Orban su rigore, concesso per fallo di mano di Joao Mario. La squadra di Tudor paga la stanchezza del doppio impegno Inter-Borussia Dortmund. Ha più da recriminare il Verona, a cui viene annullata una rete di Sardar per fuorigioco. I bianconeri si portano a 10 punti e manca la quarta vittoria consecutiva. Ne può approfittare il Napoli per la mini-fuga, impegnato lunedì al Maradona contro il Pisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

