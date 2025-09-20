Solo party eleganti

Oh! Finalmente una sinistra che ci piace! Era da tempo che l’aspettavamo e adesso è arrivata. Lo abbiamo capito quando abbiamo letto le cronache della festa dei 40 anni del sindaco di Genova Silvia Salis. Spazzati via una volta per tutte stucchevoli pauperismi e finti populismi, la sinistra di tacco e di potere si è fatta Superba e a Palazzo della Borsa che è un po’ il Billionaire di Genova - ha celebrato se stessa senza finzioni né moralismi. Eccola qui la sinistra che sognavamo: capace di divertirsi, senza ipocrisie né bolscevismi. Lei in abito blu elettrico scollatissimo, riccamente sposata a un noto regista che per CON "MONETA" € 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Solo party eleganti

Jeff Bezos, Lauren Sánchez e l’ultima festa a Venezia in pigiami eleganti: il party “Dolce Notte” all’Arsenale tra balli e baci. Vietati i telefonini

STASERA Pronti a sfoderare i vostri abiti eleganti? DOMENICA 14 settembre al PARCO LATINO arriva l’ELEGANT PARTY firmato @_yquefue_ Siete pronti a brillare? PARCO LATINO – Via Mozart 39, Vallese di Oppeano (VR) Cena tutti in Vai su Facebook

