Sollievo Morata il tribunale annulla la megamulta del fisco sul passaggio alla Juve
Il Tribunale superiore di Giustizia e nega la legittimità della multa da 115.000 euro chiesta dal fisco spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sollievo - morata
IN BRIANZA PER I TRE PUNTI E UN SOSPIRO DI SOLLIEVO Il Milan arriva in Brianza dove ospite del Monza in un match che, per ogni cuore rossonero, non può far altro che suscitare forti emozioni rievocando ricordi indelebili. Per chi troveremo sugli spalti, Vai su Facebook
Sollievo Morata, il tribunale annulla la megamulta del fisco sul passaggio alla Juve; L'identikit del Fluminense: chi sono gli avversari dell'Inter agli ottavi del Mondiale per Club?; La Juventus vince il girone se... Tutte le combinazioni possibili all'ultima giornata.