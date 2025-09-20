Solidarietà in azione | cittadino di Avellino soccorre madre e la accompagna in ospedale
AVELLINO – Sabato sera, nei pressi dell’ITIS “Guido Dorso”, un episodio di solidarietà ha visto protagonista Gerardo Rocchetta, cittadino avellinese ed ex consigliere comunale. L’uomo è intervenuto in aiuto di una madre rimasta sola dopo il malore improvviso del figlio, accompagnandola in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
