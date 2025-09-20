Solet Inter arriva la rivelazione sul futuro | sogna questa squadra e il paragone con Thuram…

Solet Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale dell’Udinese nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. Il fratello di Oumar Solet, difensore dell’ Udinese nel mirino dell’ Inter ha parlato del suo futuro a GianlucaDiMarzio.com. FUTURO SOLET – Può giocare dove vuole. Da bambino sognava il Real Madrid e amava CR7. Io professionista anche grazie a lui. INFANZIA – Oumar era una macchina già da ragazzino, io ho avuto bisogno di più tempo per sbagliare. Abbiamo preso percorsi diversi ma ora stiamo crescendo entrambi e abbiamo ancora il sogno di giocare insieme. Siamo nati a Melun, Ile-de-France, sotto Parigi. 🔗 Leggi su Internews24.com

