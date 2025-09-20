Soleil sulla morte della madre | Sapeva che stava morendo non me l’ha detto Silvia Toffanin piange

Soleil Sorge è intervenuta a Verissimo per la prima volta dopo la morte della madre Wendy Kay. Poco prima di morire, la donna aveva scoperto di avere solo pochi mesi di vita, ma aveva scelto di non rivelarlo alla figlia. Silvia Toffanin si è commossa fino alle lacrime ascoltando il suo racconto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

