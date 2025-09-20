Sole e temperature alte sul Friuli ecco fino a quando

Lo scenario anticiclonico di questi giorni proseguirà fino a domenica, a garanzia di tempo generalmente stabile e ben soleggiato, peraltro con temperature di stampo estivo e prossime ai 27-30 gradi centigradi, come descritto da Andrea Colombo di 3bmeto.it.L'evoluzioneNubi in graduale aumento solo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: sole - temperature

Temperature torride. Agricoltura in ginocchio: “Meloni bruciati dal sole”

Sole e temperature piacevoli in Bergamasca. In serata possibili piogge sulle Orobie

Meteo, l'anticiclone africano in rimonta sull'Italia. Sole, caldo e temperature in aumento al Sud

Ultimi giorni d’estate: nell’Isola sole e temperature agostane. Ma lunedì arriva la pioggia - X Vai su X

Sole e temperature miti sul Varesotto fino a domenica, poi atteso un peggioramento meteo. Vai su Facebook

Sole e temperature alte sul Friuli, ecco fino a quando; Anticiclone sul Mediterraneo, sole da Nord a Sud con clima estivo; Emergenza caldo, in Friuli Venezia Giulia stop ai lavori a rischio dalle 12.30 alle 16.

Ultimi giorni di sole: in arrivo maltempo con piogge e temporali per diversi giorni. Quando e dove - Weekend di sole e caldo al Nordest, ma dal 22 settembre nubifragi e temporali investiranno Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino. Lo riporta nordest24.it

Una domenica di sole e temperature alte (fino a 30 gradi). Isolati piovaschi nel Nordest e Centrosud - Una giornata di generale bel tempo su tutta la penisola con isolati piovaschi possibili nel Nordest, e nell’area interne del Centrosud in prossimità dei rilievi. Riporta corriere.it