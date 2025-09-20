Solange Marchignoli | l’avvocato racconta la violenza subita dall’ex compagno a Dentro la Notizia

Atomheartmagazine.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato Solange Marchignoli, nota penalista e più volte ospite di Quarto Grado, ha rivelato per la prima volta di essere stata vittima di violenza. Lo ha fatto in un’intervista esclusiva a Gianluigi Nuzzi durante Dentro la Notizia, raccontando il dramma vissuto in una relazione tossica che l’ha segnata profondamente. Indice. Solange Marchignoli vittima di violenza: testimonianza in diretta tv. Dalla relazione tossica alla violenza fisica. Solange Marchignoli: il racconto dell’ultima aggressione a Dentro La Notizia. Il coraggio di denunciare. Gli occhiali scuri come protezione. La confessione di Solange Marchignoli a Dentro La Notiza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

solange - marchignoli

