Solange Marchignoli denuncia ancora l’ex compagno | Mi minaccia anche dagli arresti domiciliari

Ilgiorno.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – L’avvocata Solange Marchignoli ha presentato ai carabinieri una nuova denuncia contro il suo ex compagno, un facoltoso iraniano di 53 anni attualmente ai domiciliari per maltrattamenti e lesioni nei suoi confronti. Nonostante all’uomo sia impedito l’uso di strumenti telematici, continua a minacciarla e diffamarla attraverso gruppi social. La penalista, nota per aver difeso in passato Azouz Marzouk, Alessia Pifferi e Nina Moric, si sente “ulteriormente in pericolo” e auspica un aggravio della misura cautelare per l’ex compagno che aveva cercato di aiutare a uscire dalla tossicodipendenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

solange marchignoli denuncia ancora l8217ex compagno mi minaccia anche dagli arresti domiciliari

© Ilgiorno.it - Solange Marchignoli denuncia ancora l’ex compagno: “Mi minaccia anche dagli arresti domiciliari”

In questa notizia si parla di: solange - marchignoli

Solange Marchignoli e i maltrattamenti: “Amavo il mio compagno. Non abbiate paura di denunciare”

Solange Marchignoli denuncia in diretta a "Dentro la Notizia" le violenze dell'ex compagno: "Mi ha spaccato la mascella"

Solange Marchignoli racconta la violenza subita: "Così sono sopravvissuta. Lui non voleva andassi in tv”

solange marchignoli denuncia l8217exL'ex la minaccia via social dai domiciliari, nuova denuncia - L'avvocata Solange Marchignoli che ha subito violenze dall'ex compagno, un facoltoso iraniano di 53 anni, che ora per questo si trova ai domiciliari, ha presentato ai carabin ... Riporta msn.com

solange marchignoli denuncia l8217exSolange Marchignoli e i maltrattamenti: “Amavo il mio compagno. Non abbiate paura di denunciare” - L’avvocata milanese racconta i due anni di botte e minacce dal compagno, un imprenditore iraniano ora ai domiciliari ... Riporta milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Solange Marchignoli Denuncia L8217ex