Solange Marchignoli denuncia ancora l’ex compagno | Mi minaccia anche dagli arresti domiciliari
Milano – L’avvocata Solange Marchignoli ha presentato ai carabinieri una nuova denuncia contro il suo ex compagno, un facoltoso iraniano di 53 anni attualmente ai domiciliari per maltrattamenti e lesioni nei suoi confronti. Nonostante all’uomo sia impedito l’uso di strumenti telematici, continua a minacciarla e diffamarla attraverso gruppi social. La penalista, nota per aver difeso in passato Azouz Marzouk, Alessia Pifferi e Nina Moric, si sente “ulteriormente in pericolo” e auspica un aggravio della misura cautelare per l’ex compagno che aveva cercato di aiutare a uscire dalla tossicodipendenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
