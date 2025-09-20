Solange Marchignoli denuncia ancora l' ex compagno che la picchiava | minacciata sui social dai domiciliari

Nuova denuncia dell'avvocata Solange Marchignoli, 47 anni, difensore tra l'altro di Alessia Pifferi e Nina Moric, nei confronti del suo ex compagno, imprenditore iraniano di 53 anni ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e lesioni che si sarebbero perpetrate per oltre due anni. La nuova. 🔗 Leggi su Milanotoday.it