Siracusa apre le porte al futuro dell’inclusione | nasce il primo parco pedagogico senza barriere della Sicilia

Orizzontescuola.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'area dei Villini di Siracusa ha accolto una rivoluzione pedagogica senza precedenti. Il capoluogo aretuseo ha inaugurato il primo parco inclusivo-pedagogico della Sicilia, destinato a ridefinire il concetto stesso di gioco condiviso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: siracusa - apre

Morricone apre il Festival dei Teatri di Pietra nel Teatro Greco di Siracusa

L'Università di Messina apre corsi di laurea a Siracusa: ok all'accreditamento dall'Anvur

Ocean Viking, Procura di Siracusa apre un'inchiesta

Siracusa apre le porte al futuro dell'inclusione: nasce il primo parco pedagogico senza barriere della Sicilia; Siracusa: ai Villini il primo parco giochi inclusivo della Sicilia apre le sue porte; Quale futuro per il polo industriale di Siracusa?.

Cerca Video su questo argomento: Siracusa Apre Porte Futuro