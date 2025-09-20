Siracusa apre le porte al futuro dell’inclusione | nasce il primo parco pedagogico senza barriere della Sicilia
L'area dei Villini di Siracusa ha accolto una rivoluzione pedagogica senza precedenti. Il capoluogo aretuseo ha inaugurato il primo parco inclusivo-pedagogico della Sicilia, destinato a ridefinire il concetto stesso di gioco condiviso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Siracusa apre le porte al futuro dell'inclusione: nasce il primo parco pedagogico senza barriere della Sicilia