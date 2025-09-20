Sinner star in Cina copertina su Vogue Man che torna dopo 13 anni
Jannik Sinner ha lasciato l’Italia per raggiungere la Cina e al suo arrivo a Pechino è stato accolto come una star dai tifosi all’aeroporto. Il numero due al mondo nel tour dell’anno scorso era stato acclamato dalla folla che lo aveva seguito fino in albergo. E la t-shirt con la sua immagine prodotta in edizione limitata era andata subito esaurita. Stavolta J annik è finito sulla copertina di Vogue Man nella sua edizione cinese che è tornata in edicola dopo tredici anni. Un’altra dimostrazione della grande popolarità di cui gode in ogni parte del mondo e dell’affetto che i suoi tifosi sono pronti a riservargli anche dopo che ha perso lo scettro di numero al mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: sinner - star
Estate 2025: dove vanno le star internazionali? Da Sinner a Dua Lipa e Chiara Ferragni, le mete più amate in Italia (e non solo)
Sinner star in Cina: Vogue man torna dopo 13 anni e in copertina c'è Jannik
Sinner star in Cina: Vogue man torna dopo 13 anni e in copertina c'è Jannik - X Vai su X
BREAKING NEWS: Tennis Star Jannik Sinner Donates $250K to Honor Iryna Zarutska Read more: https://www.fcsports.online/NoorirA9W Vai su Facebook
Sinner star in Cina: Vogue man torna dopo 13 anni e in copertina c'è Jannik; Sinner star in Cina, copertina su Vogue Man che torna dopo 13 anni; Sinner superstar in Cina: copertina di Vogue e folla impazzita per lui a Pechino.
Sinner superstar in Cina: copertina di Vogue e folla impazzita per lui a Pechino - Il numero uno del mondo resta una star assoluta anche in Oriente: in Cina è finito sulla copertina ... Come scrive msn.com
Dopo la trasferta di un anno fa da star, Jannik è arrivato a Pechino dove il 25 inizia il primo torneo della trasferta orientale - Dopo la trasferta di un anno fa da star, Jannik è arrivato a Pechino dove il 25 inizia il primo torneo della trasferta orientale ... Scrive gazzetta.it