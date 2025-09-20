sinner star in cina copertina su vogue man che torna dopo 13 anni

Jannik Sinner ha lasciato l’Italia per raggiungere la Cina e al suo arrivo a Pechino è stato accolto come una star dai tifosi all’aeroporto. Il numero due al mondo nel tour dell’anno scorso era stato acclamato dalla folla che lo aveva seguito fino in albergo. E la t-shirt con la sua immagine prodotta in edizione limitata era andata subito esaurita. Stavolta J annik è finito sulla copertina di Vogue Man nella sua edizione cinese che è tornata in edicola dopo tredici anni. Un’altra dimostrazione della grande popolarità di cui gode in ogni parte del mondo e dell’affetto che i suoi tifosi sono pronti a riservargli anche dopo che ha perso lo scettro di numero al mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

