Jannik Sinner sarebbe al centro di un'operazione di spionaggio per conto del governo cinese. A rivelarlo è il giornalista investigativo americano Pablo Torre, il quale sostiene che siano stati “rubati” i dati cerebrali del pluripremiato tennista al fine di “addestrare i soldati cinesi del futuro”. La presunta operazione di spionaggio Secondo quanto dichiara il giornalista nell'ultima puntata del suo podcast, “Pablo Torre finds out”, qualcuno vicino al governo cinese avrebbe hackerato la tecnologia di bioback FocusCalm per carpire le informazioni relative alle “onde cerebrali” di Sinner. FocusCalm è un dispositivo prodotto dalla società BrainCo, un'azienda cinese di neurotecnologie, che serve per aiutare gli sportivi a gestire la concentrazione e lo stress. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sinner spiato dalla Cina: rubati dati cerebrali per addestrare i soldati. La scoperta choc