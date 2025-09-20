Sinner in Cina con Alejandro Resnicoff | chi è il fisioterapista che può entrare nello staff di Jannik

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alejandro Resnicoff potrebbe diventare il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner. Il professionista argentino è in compagnia di Jannik in occasione dell'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

