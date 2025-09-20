Sinner in Cina con Alejandro Resnicoff | chi è il fisioterapista che può entrare nello staff di Jannik

Alejandro Resnicoff potrebbe diventare il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner. Il professionista argentino è in compagnia di Jannik in occasione dell'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - cina

Il boom illusorio grazie a Sinner e Alcaraz, la terribile mazzata di Trump. Nike archivia un anno terribile e inizia a portare via tutto dalla Cina

Santopadre: “Sinner sarà n.1 a fine anno. Berrettini ne uscirà: sa cosa fare. Vasamì e Cinà possono avere un’ottima carriera”

Berrettini: gli infortuni, i dubbi. Poi le chiacchiere con Sinner. Ora riparte dalla Cina

Sinner, è Resnicoff il nuovo fisioterapista? L'argentino vola in Cina insieme a Jannik - X Vai su X

E' uscita questa notizia appena appena inquietante. Pare che la Cina voglia rubare il segreto della forza mentale di Jannik Sinner. A quale scopp? Per allenare i propri soldati. La notizia arriva dagli Stati Uniti e riguarda Sinner, come pure Iga Swiatek, Charles Vai su Facebook

Sinner, è Resnicoff il nuovo fisioterapista? L'argentino vola in Cina insieme a Jannik; Sinner in Cina con Alejandro Resnicoff: chi è il fisioterapista che può entrare nello staff di Jannik; Alejandro Resnicoff nuovo fisioterapista di Sinner? Presente alla partenza (VIDEO).

Sinner in Cina con Alejandro Resnicoff: chi è il fisioterapista che può entrare nello staff di Jannik - Il professionista argentino è in compagnia di Jannik in occasione dell’ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai ... Si legge su fanpage.it

Sinner, è Resnicoff il nuovo fisioterapista? L'argentino vola in Cina insieme a Jannik - Esperienza ventennale nel circuito Atp, il fisio è stato visto partire insieme al N°2 e al manager Alex Vittur ... Secondo gazzetta.it