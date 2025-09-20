Sinner è Resnicoff il nuovo fisioterapista? L' argentino vola in Cina insieme a Jannik

Esperienza ventennale nel circuito Atp, il fisio è stato visto partire insieme al N°2 e al manager Alex Vittur. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, è Resnicoff il nuovo fisioterapista? L'argentino vola in Cina insieme a Jannik

In questa notizia si parla di: sinner - resnicoff

Alejandro Resnicoff sei o non sei il nuovo fisio di Jannik? #Sinner #Jannik #Tennis - X Vai su X

Sinner, è Resnicoff il nuovo fisioterapista? L'argentino vola in Cina insieme a Jannik - Esperienza ventennale nel circuito Atp, il fisio è stato visto partire insieme al N°2 e al manager Alex Vittur ... Scrive gazzetta.it

Jannik si regala un’altra finale a Cincinnati. E sarà di nuovo Sinner-Alcaraz. Errani-Paolini ko nel doppio - E lunedì alle 21 nella finale del Masters 1000 di Cincinnati sarà di nuovo sfida Sinner- Come scrive repubblica.it