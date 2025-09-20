Silent Hill f domina le vendite PS5 su Amazon e supera Ghost of Yotei

Silent Hill f, nuovo capitolo della storica serie horror di Konami, sta già lasciando il segno prima ancora dell’uscita ufficiale. Su Amazon USA, nella categoria PlayStation 5, il gioco si trova infatti al primo posto delle vendite, davanti a concorrenti di grande richiamo. A sorprendere in tal senso è soprattutto il sorpasso su Ghost of Yotei, titolo esclusivo sviluppato da Sucker Punch, uno degli studi più amati dall’utenza PlayStation, che avrebbe potuto dominare le prenotazioni. Oltre a questi due protagonisti, la classifica (condivisa su NeoGaf ) vede la presenza di altri titoli importanti, come i nuovi giochi sportivi di EA e soprattutto Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake di uno dei capitoli più apprezzati della saga di Hideo Kojima. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Silent Hill f domina le vendite PS5 su Amazon e supera Ghost of Yotei

