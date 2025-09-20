Sigarette la brutta notizia per i fumatori | cosa può succedere da Gennaio
Un rincaro che nessuno vorrebbe leggere, ma che potrebbe diventare realtà già a partire da gennaio 2026. Le sigarette potrebbero infatti subire un aumento consistente, che secondo le prime indiscrezioni non si fermerà a pochi centesimi. L’ipotesi è di un piano pluriennale destinato a colpire i fumatori italiani, con un incremento progressivo che rischia di pesare parecchio sul portafoglio. Leggi anche: Cancro al colon, si ribalta tutto: cosa fa l’aspirina. Lo studio Leggi anche: Virus, casi in forte aumento: cosa rischiamo in vista dell’autunno Quanto potrebbero aumentare le sigarette. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il governo Meloni starebbe valutando di alzare le accise sui prodotti da fumo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“La depressione? Una brutta bestia. Dopo l’infarto di papà, vendevo gelati al bar della stazione e sigarette di contrabbando sui treni”: lo rivela Nino D’Angelo
Aumenta il prezzo delle sigarette: l’ipotesi di un piano triennale di rincari - Dopo gli aumenti di inizio anno, anche il 2026 potrebbe riservare una sorpresa, con un ulteriore incremento. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Jesolo inaugura la prima area fumatori in spiaggia: «Sigarette vietate sulla battigia» - Allora il prossimo anno me ne andrò in vacanza in montagna», sbotta una signora stesa a prendere il sole. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it