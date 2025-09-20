Siena piazza del Campo gremita per il concerto della banda dei carabinieri

Siena, 20 settembre 2025 – Una grande serata quella di venerdì 19 settembre in piazza del Campo. Si è esibita infatti la banda dei carabinieri diretta dal maestro Martinelli. L’occasione è stata la festa per il centenario della sezione senese dell’Asssociazione nazionale carabinieri. E tanta gente ha accolto la banda e ha assistito alla serata, che ha visto anche l’esibizione del soprano Cristina Ferri, del tenore Alessandro Fantoni, con la partecipazione di Liricorando e del coro dell’Università di Siena diretto dal Maestro Elisabetta Miraldi. L’evento ha visto il patrocinio del Comune di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

