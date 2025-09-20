Siena piazza del Campo gremita per il concerto della banda dei carabinieri
Siena, 20 settembre 2025 – Una grande serata quella di venerdì 19 settembre in piazza del Campo. Si è esibita infatti la banda dei carabinieri diretta dal maestro Martinelli. L’occasione è stata la festa per il centenario della sezione senese dell’Asssociazione nazionale carabinieri. E tanta gente ha accolto la banda e ha assistito alla serata, che ha visto anche l’esibizione del soprano Cristina Ferri, del tenore Alessandro Fantoni, con la partecipazione di Liricorando e del coro dell’Università di Siena diretto dal Maestro Elisabetta Miraldi. L’evento ha visto il patrocinio del Comune di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: siena - piazza
A Siena è il giorno del Palio, tutto pronto per le mille emozioni della Piazza
Palio di Siena rinviato per maltempo, pioggia su Piazza del Campo
Palio di Siena, corsa rinviata: pioggia su piazza del Campo e bandiera verde
Un invito speciale sotto le luci di Siena Il 26 settembre alle ore 21, Piazza del Campo si illuminerà con ARS LUCIS, lo spettacolo video mapping che trasformerà il cuore della città in un palcoscenico di luce, arte e fotografia. Le immagini del Siena Awards pren Vai su Facebook
Siena, piazza del Campo gremita per il concerto della banda dei carabinieri; Palio dell'Assunta 2025: Valdimontone trionfa a Siena; Palio di Siena, dopo 13 anni trionfa Valdimontone (sotto gli occhi di Sting e Madonna).
Siena, piazza del Campo gremita per il concerto della banda dei carabinieri - L’occasione dell’incontro è stata la festa per il centenario della sezione locale dell’Associazione nazionale dell’Arma ... Secondo msn.com
Venerdì 19 Settembre alle ore 21.00 in Piazza del Campo si terrà il “Concerto per Siena” - 30, presso la Sala Maccherini di Palazzo Berlinghieri, la conferenza stampa di presentazione del “Concerto per Siena”, per il Centenario dell’Associaz ... Come scrive antennaradioesse.it