Non ingannino le due sconfitte con cui il Poggibonsi ha iniziato questo campionato: "Sarà una partita difficile, contro una squadra seria, vera", ha detto l’allenatore della Robur, Tommaso Bellazzini (nella foto), presentando la sfida che attende domani i suoi ragazzi. "I giallorossi arrivano da due risultati non buoni, ma da due prestazioni positive, in crescendo – ha evidenziato il mister –. Hanno sempre perso di misura. Anche in Coppa Italia contro di noi: in quella partita abbiamo incontrato delle difficoltà, affrontandoli, centrando la qualificazione con un rigore trasformato al novantesimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Siena e Poggibonsi: l’ora del derby!. Bellazzini: "Attenzione, partita dura"