Gli italiani si rendono conto che le scuole non sono sicure, tanto da destinare 59 milioni di euro all’edilizia scolastica con le quote dell’ otto per mille (39 milioni in più dell’anno precedente). Ma, nonostante le donazioni, la situazione non cambia: le aule dei nostri ragazzi restano pericolose. A sostenerlo è il rapporto annuale di Cittadinanzattiva, presentato nel pomeriggio del 18 settembre dall’associazione nella sala stampa della Camera dei Deputati alla presenza della responsabile scuola Adriana Bizzarri: in un anno si sono registrati 71 crolli, ancora in aumento rispetto al 202324 quando ne erano stati rilevati 69. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sicurezza nelle scuole, crolli ancora in aumento. E crescono gli infortuni degli studenti