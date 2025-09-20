Sicurezza nelle scuole crolli ancora in aumento E crescono gli infortuni degli studenti
Gli italiani si rendono conto che le scuole non sono sicure, tanto da destinare 59 milioni di euro all’edilizia scolastica con le quote dell’ otto per mille (39 milioni in più dell’anno precedente). Ma, nonostante le donazioni, la situazione non cambia: le aule dei nostri ragazzi restano pericolose. A sostenerlo è il rapporto annuale di Cittadinanzattiva, presentato nel pomeriggio del 18 settembre dall’associazione nella sala stampa della Camera dei Deputati alla presenza della responsabile scuola Adriana Bizzarri: in un anno si sono registrati 71 crolli, ancora in aumento rispetto al 202324 quando ne erano stati rilevati 69. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - scuole
DPI nelle scuole: le novità della normativa 2025 per una sicurezza educativa più forte e condivisa
La sicurezza sul lavoro. Nelle scuole superiori lezioni con gli ispettori
Provincia: 24 milioni per scuole, strade e sicurezza
Riqualificazione e sicurezza nelle scuole, messi sul piatto 5 milioni a Civitavecchia https://ilfaroonline.it/2025/09/19/riqualificazione-e-sicurezza-nelle-scuole-messi-sul-piatto-5-milioni-a-civitavecchia/618389/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news - X Vai su X
Il problema della presenza dell’amianto nelle scuole non sembra arrivare ad una soluzione: nel XXIII Rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola” viene infatti riportato l’ultimo dato nazionale dell’Osservatorio Nazionale Amianto, che evidenzia la pr Vai su Facebook
Sicurezza nelle scuole italiane: crolli in aumento e adeguamenti ancora insufficienti. Tutti i dati del rapporto Cittadinanzattiva 2025; Scuole in Lombardia, 9 crolli in un anno: metà sono senza agibilità o prevenzione incendi; Scuola. Cittadinanzattiva: 71 crolli in 1 anno. Bizzarri: “Servono tre miliardi in Legge di Bilancio per messa in sicurezza edifici”.
Sicurezza delle scuole: ancora crolli, adeguamenti sismici e certificazioni a rilento. Il report Cittadinanzattiva 2025 - Cittadinanzattiva ha presentato alla Camera dei Deputati il XXIII Rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola”, denunciando una situazione ancora critica per l’edilizia scolastica. tecnicadellascuola.it scrive
Scuole in Lombardia, 9 crolli in un anno: metà sono senza agibilità o prevenzione incendi - In Lombardia si è concentrato il 13% dei cedimenti strutturali avvenuti in Italia. Come scrive ilgiorno.it