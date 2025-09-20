Sicurezza al Parco Mita Controllate 60 persone

Prosegue l'attività di controllo del territorio della Polizia di Stato nelle località di Ravenna e Provincia. Nel pomeriggio di giovedì si è svolto un servizio 'Alto Impatto', come concordato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ha visto coinvolto il territorio di Faenza, a cui hanno partecipato gli uomini della Polizia di Stato di Ravenna e del Commissariato di Faenza, insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e provinciale. L'attività di controllo, che si è concentrata in prevalenza nella zona del Parco Mita e in alcuni locali commerciali presenti nell'area limitrofa, ha portato all'identificazione di circa 60 persone alcune di queste risultate avere precedenti di polizia.

