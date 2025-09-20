Siculiana 40 giovani entrano nella Consulta | cresce la partecipazione delle nuove generazioni
Si sono chiuse lo scorso 17 settembre le iscrizioni alla Consulta giovanile comunale di Siculiana, che ha registrato l’adesione di circa 40 giovani. Un numero significativo per una realtà di piccole dimensioni, che conferma la volontà delle nuove generazioni di contribuire in maniera attiva alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: siculiana - giovani
