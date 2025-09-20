Si tuffa nel lago e scompare dopo poche bracciate | il corpo di Eleonora trovato sul fondale
Voleva solo fare una nuotata invece dall'acqua non è più riemersa. Una donna di 48 anni è morta nel tardo pomeriggio del 19 settembre a Riva del Garda, in Trentino. Si chiamava Eleonora Franceschini ed era originaria di Besenello.Eleonora Franceschini morta annegata nel Garda a 48 anniLa tragedia. 🔗 Leggi su Today.it
