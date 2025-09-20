Si tuffa nel lago di Garda per una nuotata ma sparisce improvvisamente | Eleonora morta annegata

La vittima della tragedia è Eleonora Franceschini, una 48enne trentina che stava trascorrendo una giornata al lago nella zona della Purfina a Riva del Garda. La donna si era tuffata per una normale nuotata ma all’improvviso sarebbe andata in difficoltà inabissandosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it