Si tuffa nel lago di Garda per una nuotata ma sparisce improvvisamente | Eleonora morta annegata
La vittima della tragedia è Eleonora Franceschini, una 48enne trentina che stava trascorrendo una giornata al lago nella zona della Purfina a Riva del Garda. La donna si era tuffata per una normale nuotata ma all’improvviso sarebbe andata in difficoltà inabissandosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tuffa - lago
Tragedia sfiorata al lago di Nemi, si tuffa in acqua e scivola contro gli scogli: ferito un 16enne
Si tuffa nel lago e batte la testa sul fondale troppo basso: grave un 25enne, rischia la paralisi
Incidente ad Abbadia Lariana, ragazzo di 25 anni si tuffa nel lago e scompare: recuperato il corpo
Trento, si tuffa nel lago di Garda: morta 48enne #trento #lagodigarda #20settembre - X Vai su X
Tragedia in Alto Tevere, si tuffa nel lago per recuperare la canna da pesca e muore Vai su Facebook
Lago di Garda, si tuffa in acqua per una nuotata e annega: morta a 48 anni; Si tuffa nel lago di Garda per una nuotata ma sparisce improvvisamente: Eleonora morta annegata; Trento, si tuffa nel lago di Garda: morta 48enne.
Si tuffa nel lago di Garda per una nuotata ma sparisce improvvisamente: Eleonora morta annegata - La vittima della tragedia è Eleonora Franceschini, una 48enne trentina che stava trascorrendo una giornata al lago nella zona della Purfina a Riva del ... Secondo fanpage.it
Trentino, si tuffa nel lago di Garda e annega: morta 48enne - Tragedia a Riva del Garda: 48enne di Besenello annega durante una nuotata al lago di Garda. Si legge su lapresse.it